Canotaj: Lipa vrea titluri europene

Ziare.

com

"Chiar daca multe competitii importante s-au anulat anul acesta in contextul pandemiei de COVID-19, avem totusi in fata noastra trei Campionate Europene la diferite categorii, programate pentru toamna acestui an. Avem, asadar, obiective mari si in acest an. Sportivii se antreneaza acum in mod normal, respectand insa un protocol strict de siguranta. Ne propunem rezultate remarcabile la Campionatele Europene. Canotorii nostri muncesc din greu pentru a aduce acasa medalii care sa ii faca mandri pe romani", a spus Lipa, conform unui comunicat de presa remis, marti, AGERPRES."Cat despre amanarea cu un an a Jocurile Olimpice, privim acest lucru ca pe o oportunitate de a ne pregati un timp mai indelungat. Intotdeauna e bine sa privesti partea plina a paharului, iar sportivii sunt determinati sa profite de perioada mai lunga de pregatire pentru a deveni mai puternici",a adaugat presedinta Federatiei Romane de Canotaj.Dupa revenirea seniorilor din lotul national la Complexul Sportiv National Snagov (Baza Noua) din 15 mai, saptamana trecuta a reluat antrenamentele si lotul de juniori format din 65 de sportivi. Acest lucru a fost posibil doar dupa o testare ampla a sportivilor, la domiciliile acestora. Demersul a fost realizat prin mobilizarea a 21 de Directii Judetene de Sanatate Publica si a Directiei de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti, de care apartin sportivii.In momentul de fata activitatea se desfasoara in mod normal la CSN Snagov, cu respectarea masurilor stabilite de autoritati in vederea prevenirii si combaterii raspandirii COVID-19.Cele trei competitii majore de canotaj programate in acest an sunt: Campionatele Europene Under-23 de la Duisburg, Germania (5-6 septembrie), Campionatele Europene de juniori de la Belgrad, Serbia (26-27 septembrie) si Campionatele Europene de seniori de la Poznan, Polonia (9-11 octombrie).