Fabulos. Romania a luat a treia medalie de aur la Campionatul European de Canotaj

Romancele le-au intrecut pe canotoarele Olandei si Frantei, clasate pe lcourile 2, respectiv 3.In proba similara masculina, Ioan Prundeanu si Marian-Florin Enache au terminat pe locul 5, dupa Olanda, Elvetia, Irlanda si Polonia.Tot duminica, Iuliana Buhus si Adriana Ailincai au castigat medalia de aur la Campionatele Europene de canotaj de la Poznan, in proba feminina de dublu rame.Ele au fost urmate in ordine de sportivele din Spania si Grecia.Ciprian Tudosa si Marius-Vasile Cozmiuc au luat si ei medalia de aur, in proba masculina de dublu rame.Pe locurile 2 si 3 s-au clasat in ordine Croatia si Italia.Romania a aliniat 12 echipaje la Campionatele Europene de canotaj, care se desfasoara intre 9 si 11 octombrie, la Poznan (Polonia).Delegatia Romaniei include 45 de sportivi si 15 membri ai colectivului tehnic, plus alti doi oficiali.