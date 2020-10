Fete de aur. Romania castiga a patra medalie de aur la Campionatul European de Canotaj

Romancele au fost urmate in ordine de sportivele din Germania si Olanda.Aceasta este a patra medalie de aur a delegatiei Romaniei la aceasta editie a CE.Tot duminica, Iuliana Buhus si Adriana Ailincai au castigat medaliile de aur, in proba feminina de dublu rame, apoi Ciprian Tudosa si Marius-Vasile Cozmiuc au luat si ei aur, in proba masculina de dublu rame.A treia medaie de aur a fost obtinuta de echipajul Romaniei de doua vasle, format din Ancuta Bodnar si Simona Radis.Gianina Elena Beleaga si Ionela Livia Cozmiuc au castigat, duminica, medaliile de bronz in proba de dublu vasle categorie usoara.Romania a aliniat 12 echipaje la Campionatele Europene de canotaj, care se desfasoara intre 9 si 11 octombrie, la Poznan (Polonia).Delegatia Romaniei include 45 de sportivi si 15 membri ai colectivului tehnic, plus alti doi oficiali.