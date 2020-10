Aur pentru Romania. Am dominat Campionatele Europene de Canotaj

Ele au fost urmate in ordine de sportivele din Spania si Grecia.Ciprian Tudosa si Marius-Vasile Cozmiuc au luat si ei medalia de aur, in proba masculina de dublu rame.Pe locurile 2 si 3 s-au clasat in ordine Croatia si Italia.Romania a aliniat 12 echipaje la Campionatele Europene de canotaj, care se desfasoara intre 9 si 11 octombrie, la Poznan (Polonia).Delegatia Romaniei include 45 de sportivi si 15 membri ai colectivului tehnic, plus alti doi oficiali.