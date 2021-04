Doliu in lumea sportului. Un campion mondial de canotaj a murit la varsta de 26 de ani

"Sportul italian este in stare de soc, plange trecerea prematura in nefiinta a lui Filippo Mondelli, la varsta de 26 de ani, dupa o lupta lunga cu o maladie a oaselor:, se arata intr-un comunicat al CONI.Alaturi de Andrea Panizza, Luca Rambaldi si Giacomo Gentili, Mondelli obtinuse calificarea Italiei la Jocurile Olimpice, la canotaj.Sportivul a fost diagnosticat in urma cu un an cu osteosarcom la piciorul stang.