Ciclistul Fabio Jakobsen in stare grava, dar stabila, dupa ce a fost operat timp de cinci ore

In cursul zile de joi se va incerca trezirea sportivului din coma, au afirmat reprezentanti ai spitalului, care au precizat ca, in urma cazaturii, nu a fost afectat creierul rutierului."Pacientul a fost transportat in stare grava si a fost plasat in coma. Starea lui s-a stabilizat. Ciclistul are mai multe rani la nivelul capului si la piept ", spunea, miercuri, Pawel Gruenpeter, neurolog la spitalul din Sosnowiec.Un accident grav a avut loc, miercuri, in etapa I a Turului Poloniei, desfasurata intre Chorzow si Katowice (195 de kilometri), cu doar cativa metri inaintea linie de sosire.Doi ciclisti olandezi au fost implicati in acest accident, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma) si Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step).La sprint, pe un fals-plat in coborare, la viteza de aproximativ 80 de kilometri/ora, Groenewegen era la conducere cu cativa metri de linia de sosire cand i-a taiat calea lui Jakobsen, care incerca sa-l depaseasca prin dreapta. Groenewegen s-a ciocnit cu Jakobsen, iar acesta din urma a fost proiectat violent in panourile publicitare de pe marginea drumului, lovind si un oficial.Jakobsen a fost reanimat pe loc, apoi transportat la spital si plasat in coma artificiala."A pierdut mult sange, dar am reusit sa-l intubam, caile respiratorii erau libere. I s-a administrat oxigen, toate medicamentele necesare. Inima functiona bine. El nu are vatamari la nivelul cutiei toracice, este in principal afectat craniul", a explicat Barbara Jerschina, medicul cursei cursa pentru televiziunea poloneza Polsat Sport.In accident au fost implicati si alti sportivi, care au cazut, la fel si Groenewegen, cel care a provocat busculada.Rutierul echipei Jumbo-Visma a fost descalificat pentru gestul sau, iar cel al echipei Deceuninck-Quick Step a fost declarat castigator al etapei.Uniunea Ciclista Internationala (UCI) a condamnat ferm "comportamentul periculos" al lui Groenewegen, pe care l-a considerat "inacceptabil" si a precizat ca a sesizat Comisia de disciplina, cerand "sanctiuni proportionale cu gravitatea faptelor"."Ma duc la tribunal. Aceste tipuri de actiuni trebuie eliminate din ciclism . Este un act criminal", a reactionat pe Twitter Patrick Lefevere, seful echipei Deceuninck.