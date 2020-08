Ciclistul Fabio Jakobsen, ranit grav in timpul unei competitii, a avut nevoie de 130 de copci la fata si a ramas cu un singur dinte

"Medicii au scos 130 de puncte de sutura de pe fata sa. Mai are un singur dinte si o coarda vocala inca ii este paralizata. Inca nu stie sa respire corect. Este intr-o stare mai proasta decat Remco Evenepoel (care a cazut in urma cu zece zile in Turul Lombardiei). Fracturile lui Remco ar trebui sa se vindece in sase saptamani, insa in cazul lui Fabio Jakobsen, medicii vorbesc despre o convalescenta de cateva luni", a explicat Lefevre.Un accident grav a avut loc, la 5 august, in etapa I a Turului Poloniei, desfasurata intre Chorzow si Katowice (195 de kilometri), cu doar cativa metri inaintea linie de sosire. Doi ciclisti olandezi au fost implicati in acest accident, Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), in varsta de 27 de ani, si Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), 23 de ani. La sprint, pe un fals-plat in coborare, la viteza de aproximativ 80 de kilometri/ora, Groenewegen era la conducere cu cativa metri de linia de sosire cand i-a taiat calea lui Jakobsen, care incerca sa-l depaseasca prin dreapta. Groenewegen s-a ciocnit cu Jakobsen, iar acesta din urma a fost proiectat violent in panourile publicitare de pe marginea drumului, lovind si un oficial. Jakobsen a fost reanimat pe loc, apoi transportat la spital in stare grava. La spital, Jakobsen a fost operat la fata timp de cateva ore si a fost plasat in coma artificiala.