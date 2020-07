Cursele de ciclism Grand Prix si Paris-Bourges anulate in 2020

Grand Prix-ul de la Fourmies era prevazut pe data de 13 septembrie, in timp ce cursa Paris-Bourges pe 8 octombrie."Multi dintre partenerii nostri au fost afectati de criza legata de coronavirus si era dificil pentru ei sa fie alaturi de noi anul acesta. Cea de-a 70-a editie a Paris-Bourges a fost deci amanata pentru 2021", au precizat organizatorii Paris-Bourges.La randul sau, comitetul organizator al Grand Prix-ului de la Fourmies a invocat in cotidianul regional La Voix du Nord dificultatile de a raspunde diferitelor protocoale sanitare, "prea constrangatoare".Pandemia de Covid-19 a antrenat mai multe anulari sau amanari ale unor curse cicliste. Turul Frantei, care in mod traditional se organizeaza in primele trei saptamani din iulie, se va disputa anul acesta incepand cu 29 august cu startul la Nisa.