Ministrul Tineretului si Sportului a demisionat din functia de presedinte al Federatiei Romane de Ciclism

"In virtutea noilor mele responsabilitati in calitate de ministru al Tineretului si Sportului, mi-am inaintat demisia din functia de presedinte al Federatiei Romane de Ciclism, un proiect de suflet, in care am investit sapte ani de munca, pasiune si incredere in viitorul acestui sport", afirma singurul campion paralimpic al Romaniei.Novak a declarat marti pentru AGERPRES ca Federatia Romana de Ciclism va trebui sa organizeze o Adunare Generala pentru alegerea noului presedinte, statutul existent neprecizand ca interimatul ar putea fi preluat de catre o alta persoana din cadrul institutiei."Statutul nostru este foarte vechi si nu prevede nicio delegare a functiei sau ceva de genul acesta. Dupa ultimele consultari cu avocatii nostri, trebuie organizate alegeri pentru alegerea presedintelui. Dupa care alegerea membrilor federatiei mai in primavara, mai tarziu. Aceasta este cea mai indicata solutie, pentru ca nu este prevazut nimic in statut, nici prin demisie, delegare sau altceva", a declarat Novak.Eduard Novak a preluat mandatul de ministru al Tineretului si Sportului in guvernul Citu, la finalul anului trecut, la propunerea UDMR . El era presedinte al Federatiei Romane de Ciclism din 2013.