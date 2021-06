Greva in Turul Frantei! Ce i-a facut pe ciclisti sa ia o astfel de decizie

In a treia etapa, de luni, numerosi sportivi au fost victimele unor cazaturi care au avut loc in ultimii 15 kilometri, spre Pontivy.Intreruperea a fost scurta, apoi plutonul si-a reluat evolutia.Rutierii profesionisti le cer tuturor celor care sunt implicati in ciclism sa adopte regula de trei kilometri in cursele cu etape, a anuntat sindicatul ciclistilot profesionisti (CPA), marti dimineata, intr-un comunicat.Regula celor trei kilometri presupune ca, in cazul unui incident mecanic sau a unei caderi in ultimii trei kilometri ai etapei, ciclistul afectat va fi in continuare clasat in acelasi timp cu grupul de care apartinea in momentul incidentului.