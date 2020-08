Purtarea mastii a devenit obligatorie la Nisa, cu cateva zile inainte de startul Turului Frantei

Prefectul din Alpes-Maritimes a raspuns astfel unei solicitari a primarului Christian Estrosi.Directorul Turului Frantei, Christian Prudhomme, a facut un apel la spectatori sa poarte masca in timpul competitiei. "Iubesc ciclismul, iubesc Turul, iar bunul simt cere sa porti masca, chiar si daca obligatia oficiala de a face asta depinde de prefectii celor 32 de departamente prin care se trece", a afirmat Prudhomme.Primarul Nisei a cerut ca obligatia se purtare a mastii sa fie pentru tot orasul deosrece considera ca nepurtarea mastii de carte cineva ii pune in pericol pe ceilalti. "Sa nu porti masca in zia de azi este un semn de egoism, ii pune in pericol pe altii. Cel mai simplu este ca purtarea mastii sa fie obligatorie peste tot", a spus Estrosi.La unele competitii de ciclism din aceasta vara, sportivii s-au declarat ingrijorati cu privire la faptul ca este posibil ca spectatorii, care ii incurajeaza pe traseu ajungand foarte aproape de ei, sa nu poarte masca.