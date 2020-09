Sam Bennett a castigat etapa a X-a a Turului Frantei

Acesta este primul succes de etapa pentru Bennett in Marea Bucla. El a fost urmat de australianul Caleb Ewan (Lotto-Soudal) si de slovacul Peter Sagan (Bora-Hansgrohe).Dupa acest succes, Bennett a preluat tricoul verde al liderului clasamentului pe puncte de la Sagan. Irlandezul a mai purtat acest tricou in etapele a VI-a si a VII-a.Nu s-a inregistrat nicio schimbare importanta in clasamentul general, slovenul Primoz Roglici (Jumbo-Visma) fiind in continuare lider, urmat de columbianul Egan Bernal (Ineos Grenadiers), la 21 de secunde, si de francezul Guillaume Martin (Cofidis), la 28 de secunde.Etapa a XI-a va avea loc, miercuri, intre Chatelaillon-Plage si Poitiers, pe o distanta de 167,5 kilometri.