Turul Romaniei la ciclism va avea loc intre 8 si 13 septembrie

Editia a 53-a a Turului Romaniei, una dintre cele mai prestigioase curse de ciclism rutier din Sud-Estul Europei si cel mai important eveniment sportiv international din tara noastra in 2020, potrivit comunicatului, este inclusa in calendarul competitional al Uniunii Cicliste Internationale, la categoria 2.1. Cursa isi propune sa alinieze la start aproximativ 20 de echipe de ciclisti ce vor parcurge un total de peste 800 km, traversand unele dintre cele mai spectaculoase zone ale Romaniei."Cu mult entuziasm facem acest anunt: Turul Romaniei se va desfasura si in acest an, desi aveam emotii legate de organizarea acestuia, in contextul actual. Editia cu numarul 53 va fi una captivanta, dedicata, ca si pana acum, atat amatorilor de ciclism, cat si profesionistilor din tara si din strainatate. Am pregatit un traseu spectaculos, in cinci etape, care trece si prin Transfagarasan. Nu doar ca ne dorim sa promovam Romania, dar ne propunem sa incurajam cat mai mult si spiritul de echipa, forta si curajul in depasirea propriilor limite. Ii asteptam, asadar, pe toti iubitorii de ciclism sa ni se alature in cea mai importanta competitie de gen din Romania, unde sigur ca ne vom intalni respectand toate normele de igiena si de siguranta impuse", a declarat presedintele Federatiei, Eduard Novak, precizand ca inca nu se stie daca se va putea organiza cursa cu spectatori.Competitia va avea la baza un set dedicat de norme sanitare si va respecta toate reglementarile medicale de preventie si protectie in vigoare, in contextul pandemiei de coronavirus, precizeaza organizatorii.Turul Romaniei 2020 va debuta cu o cursa-prolog in Timisoara, aceasta fiind urmata de cinci etape: Timisoara - Oradea, Oradea - Cluj-Napoca, Targu Mures - Lacul Sf. Ana, Brasov - (Transfagarasan) - Curtea de Arges, iar etapa finala se va desfasura la Bucuresti.Totodata, organizatorii isi propun sa reediteze, la un nivel superior, succesul evenimentului de anul trecut, castigat de olandezul Alex Molenaar (Monkey Town - A Block CT). In 2018, cursa a fost castigata de romanul Serghei Tvetcov.