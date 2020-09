Un sloven de 21 de ani a castigat Turul Frantei

Pogacar a obtinut trei victorii de etapa la editia din acest an.Slovenul in varsta de 21 de ani ocupa locul doi in topul celor mai tineri castigatori ai Turului Frantei, dupa Henri Cornet, care si-a adjudecat trofeul in 1904, la varsta de 20 de ani. In plus, Pogacar este primul sloven care castiga Turul Frantei.Ultima etapa a editiei din acest an, desfasurata intre Mantes-la-Jolie si Paris (Champs Elysees), pe distanta de 122 kilometri, a fost castigata de irlandezul Sam Bennett (Deceininck-Quick-Step).