"Zici că am plătit pentru întrebarea asta" David Popovici, despre alegerile din România

David Popovici, unul dintre cei mai buni sportivi români din 2024, dublu medaliat la Jocurile Olimpice de la Paris, având inclusiv o medalie de aur, a mers la vot, pentru alegerile prezidențiale.

El i-a îndemnat pe români să participe în număr mare și în turul al doilea pentru a apăra democrația.

"Nu voi vorbi pentru cine am ales în turul 1, numai că un îndemn pe care l-aş avea pentru turul al doilea şi pentru tineri este să voteze inteligent, pentru a ne apăra democraţia şi viitorul, până la urmă. Pentru turul al doilea trebuie să votăm inteligent. Atâta tot. Bineînţeles. Nu sunt şocat. Poate sunt mai puţin şocat de voi pentru că sunt mai conştient de nivelul de influenţă pe care îl poate avea aplicaţia. Şi cât de multe ore petrec atât de mulţi tineri pe platforma aia", a spus David Popovici la gala COSR.

Sportivul român a spus care e primul lucru pe care l-ar schimba în sport dacă ar avea puterea.

”Zici că am plătit să primesc întrebarea asta! Am răspunsul la ea. Vreau să fie refăcut bazinul de la Lia Manoliu, din interior. Compania Națională de Investiții ar putea să se ocupe. Am avea nevoie de acel bazin.

Noi ne antrenăm acum în bazinul de afară, peste care e pus un balon. V-aș invita să veniți dimineața, să vedeți ce greu respirați acolo. Aș urgenta lucrările pentru bazinul din interior”, a declarat David Popovici.

