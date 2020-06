Agentia Nationala Antidoping: Dexametazona, cel mai recent tratament pentru cazurile grave de Covid-19, este pe Lista Interzisa

Ziare.

"Dragi sportivi, antrenori, medici!Dorim sa va informam asupra noilor descoperiri in ceea ce priveste reducerea mortalitatii din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV-2. Conform ultimelor stiri aparute in media, Marea Britanie a implementat administrarea dexametazonei pacientilor care necesita asistenta respiratorie. Acest tratament dovedeste un grad ridicat de eficienta, conform studiilor clinice efectuate.Pe aceasta cale, dorim sa va reamintim insa ca dexametazona este inclusa in clasa "S9. Glucocorticoizi" a Listei Interzise 2020, iar administrarea sa este interzisa in competitie. "Toti glucocorticoizii sunt interzisi in administrarea orala, intravenoasa, intramusculara sau rectala".In cazul in care starea dvs. de sanatate impune administrarea glucocorticosteroizilor pe una din caile interzise, este nevoie de solicitarea unei Scutiri pentru Uz Terapeutic", se arata pe pagina de Facebook a ANAD.ANAD ofera pe site-ul official precizari cu privire la substanta in cauza. "Dexametazona, un medicament utilizat inca din anii '60 ca antiinflamator, in special in cazul artritelor, a bolilor de piele, pentru ameliorarea alergiilor, pentru tratarea astmului bronsic dar si in unele cazuri de cancer, este un corticosteroid cu functii si efecte multiple.Recent, un colectiv de medici si cercetatori din Marea Britanie a stabilit ca aceasta are capacitatea de a reduce cu aproximativ o treime rata de deces a bolnavilor infectati cu SARS-CoV-2 internati care au nevoie de asistenta respiratorie. In cadrul studiului, circa 2.000 de pacienti au primit dexametazona, iar efectele au fost comparate in raport cu alte 4.000 de cazuri.S-a stabilit ca aceasta a redus riscul de deces cu o treime pentru pacientii pusi sub ventilatie (de la 40% la 28%). Dexametazona a intrat imediat in atentia Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Presedintele acesteia, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a spus ca cercetarile efectuate de britanici sunt datatoare de sperante in tratarea virusului SARS-CoV-2.La randul sau, Mike Ryan, conducatorul programului de urgenta al OMS, a afirmat ca dexametazona trebuie utilizata doar in cazul pacientilor cu forme grave de COVID-19, care au nevoie urgenta de ajutor. Specialistii au recomandat ca orice tratament sa fie aplicat numai la indicatiile medicului".