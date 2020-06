Surse: Halterofila Maria Luana Grigoriu ar fi fost depistata pozitiv cu stanozolol

Cazuri de dopaj celebre

Acesta este cel de-al doilea rezultat pozitiv in cazul sportivei legitimate la Rapid Bucuresti. Rezultatul testului B a fost comunicat in data de 5 iunie de catre Laboratorul de Control Doping Bucuresti, in urma unei a doua testari efectuate la 15 ianuarie, in afara concursului, la cererea sportivei.Grigoriu, care concureaza la categoria 64 de kg, este considerata una dintre sportivele de viitor ale acestei discipline in Romania, avand in palmares doua medalii, argint si bronz, in cadrul Campionatelor Europene de haltere pentru juniori si tineret care s-au desfasurat in octombrie 2019 la Bucuresti.Acesta este doar ultimul caz de dopaj dintr-o serie de teste pozitive depistate in ultima perioada in randul halterofililor romani.Toti cei patru halterofili romani participanti la Jocurile Olimpice de la Londra 2012 au fost gasiti dopati in urma reanalizarii probelor prelevate la momentul respectiv: Razvan Martin (bronz la cat. 69 kg), Roxana Cocos (argint la cat. 69 kg), Florin Croitoru (locul 9 la cat. 56 kg) si Gabriel Sincraian (cat. 85 kg), Romania urmand sa piarda cele doua medalii dupa finalizarea cazurilor.In afara de testele pozitive ale lui Razvan Martin, Roxana Cocos, Florin Croitoru si Gabriel Sincraian de la JO 2012, dar si al lui Paul Dumitrascu (procedura de asemenea nefinalizata), potrivit site-ului Federatiei Internationale de Haltere, Romania are inregistrate 18 cazuri de dopaj incepand din 2008: 2010 - Ninel Miculescu (suspendat pe viata la 3 noiembrie 2010), 2011 - Leonard Dumitru Cobzariu (suspendat intre 08.09.2011-08.09.2013), Alexandru Rosu (14.04.2011 - 14.04.2013), 2012 - Marius Danciu (15.11.2012 - 21.12.2014), 2013 - Elena Ramona Andries (08.04.2013-08.04.2015), Razvan Constantin Martin (11.04.2013-11.04.2015), Gabriel Sincraian (23.09.2013-23.09.2015), Georgiana Andreea Tites (23.09.2013-23.09.2015), 2014 - Madalina-Bianca Molie (15.10.2014-15.10.2016), Loredana-Elena Toma (15.10.2014-15.10.2016), 2015 - Adrian-Grigore Lingurar (31.03.2015-31.03.2019), Mihai Alexandru Popescu (11.05.2015-11.05.2019), Daniel-Florin Vizitiu (31.03.2015-31.03.2019), 2016 - Alina-Alexandra Popovici (11.08.2016-11.08.2020), Gabriel Sincraian (12.08.2016-12.08.2024), 2017 - Dumitru Captari (11.01.2018-11.01.2020), 2018 - Monica Suneta Csengeri (27.07.2018-02.12.2019), 2018 - Cristina Iovu (15.12.2018-15.12.2026).Conform deciziei luate de IWF in 2017, la Tbilisi, orice tara care are trei sau mai multe cazuri pozitive la retestarile CIO de la probele prelevate la JO 2008 si JO 2012 risca sa primeasca un an de suspendare.Daca Romania va depasi 20 de cazuri de dopaj incepand cu 2008, numarul de locuri pentru JO 2020 la haltere va fi redus la doua, din maximum posibil de opt. Romania ar putea evita reducerea numarului de locuri pentru JO 2020 in cazul in care contraexpertizele vor fi negative sau in care analiza acestora nu va fi incheiata pana la Jocurile de la Tokyo.