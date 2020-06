Suspiciuni de dopaj la Academia Clinceni: Paul Parvulescu a fost suspendat provizoriu

Ziare.

"Eu la FCSB n-am facut ozonoterapie. Am facut in alta parte, dar nu la Steaua , am facut la o alta echipa din tara. Cand faceam ozonoterapie, a doua zi ma simteam rau. Apoi, in urmatoarea zi eram ok. Nu pot sa spun unde am facut, la ce echipa, pentru ca as pune doctorul de acolo intr-o situatie delicata. Eu n-am facut insuflatii rectale, ci injectii in vena. Nu era ceva wow, iar din punctul de vedere al sanatatii e OK. Dar e doping, da", a spus jucatorul, la GSP Live, in urma cu aproape o luna.Potrivit gsp.ro, ANAD s-a autosesizat dupa aceste afirmatii si l-a suspendat provizoriu pe jucator, pentru ca manipularea sangelui este considerata dopaj . Jucatorul nu are voie nici sa se natreneze cu echipa lui.Presedintele ANAD, Cristian Balaj, a precizat ca Parvulescu a fost suspendat provizoriu pana cand va fi cercetat cu privire la suspiciunile de incalcare a reglementarilor antidoping."Un jucator care in presa a declarat ca a folosit o metoda interzisa si anume injectiile intravenoase care intra sub incidenta M2 si asa cum v-am spus in repetate randuri, de fiecare data cand avem informatii, suspiciuni, declaratii cum ca o persoana a incalcat reglementarile antidoping, noi o trimitem la Departamentul Investigatii. Imi este greu sa spun in acest moment daca el va fi gasit sau nu vinovat, exista prezumtia de nevinovatie, doar ca asa cum am vazut si in presa anumite intrebari care apar, de ce el trebuie aceasta perioada de gestionare a cazului pana se demonstreaza daca este sau nu vinovat. De ce el trebuie sa fie suspendat provizoriu? Raspunsul este simplu: ne obliga codul. Codul spune ca atunci cand un sportiv este notificat pentru ca are anumite suspiciuni de incalcare a reglementarilor antidoping sub procedura capitolului M2 si vorbim despre injectii intravenoase, automat apare si suspendarea provizorie", a declarat Cristian Balaj, pentru Telekom Sport.Jucatorul de 31 de ani risca o suspendare de la doi la patru ani daca va fi gasit vinovat.Paul Parvulescu a mai evoluat in cariera la echipele Gaz Metan Medias, Steaua, FC Viitorul , FC Voluntari, ASA Targu Mures, St. Polten, Wisla Plock si Poli Iasi