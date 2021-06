Floyd Mayweather a fost prins la "furat". Dovada ca si-a ajutat adversarul sa nu cada din picioare VIDEO

Conform contractului semnat de cele doua parti inaintea confruntarii, castigator urma sa fie desemnat doar cel care isi face KO adversarul in cele 8 reprize. Cum Paul Logan a rezistat pana la final, meciul s-a incheiat fara un invingator. Pe retelele de socializare circula insa imagini clare care arata faptul ca Floyd Mayweather l=a ajutat din plin pe Logan sa termine partida in picioare. Astfel, la un moment dat, o lovitura a fostului mare boxer parea sa-l ingenuncheze pe Paul, insa Floyd a intervenit si l-a luat in brate amical pentru a-i oferi timp sa-si revina.