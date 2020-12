VIDEO Romanca care a luat 6 medalii de aur, intampinata cu flori in miez de noapte in orasul natal

Surpriza a fost organizata de conducerea Consiliului Judetean Vrancea, cu sprijinul Inspectoratului Judetean de Politie."E o mare onoare sa le intampinam, fie si in miez de noapte, pe gimnastele campioane europene, Ana Barbosu si Iulia Trestianu, chiar la intrarea in Focsani! Ana a cucerit 6 medalii de aur, iar Iulia a castigat aurul cu echipa Romaniei. Felicitari campioanelor! Felicitari antrenorilor Daniela Trandafir si Cezar Stoica.Felicitari parintilor! Flori pentru campioane din partea Consiliului Judetean Vrancea si multumiri IPJ Vrancea pentru complicitate la realizarea acestei surprize nocturne." a scris marti noapte pe Facebook presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Catalin Toma.Ana Barbosu, o gimnasta legitimata la CSS Focsani, a castigat toate medaliile de aur la campionatul european de gimnastica pentru junioare, desfasurat in Turcia.Sportiva a obtinut in Turcia 6 medalii de aur din 6 posibile.Gimnasta a castigat o medalie de aur cu echipa, iar toate celelalte la aparate, respectiv la individual compus, barna, sol, paralele si sarituri