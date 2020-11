FOTO Ziare.com i-a schimbat viata campioanei mondiale la gimnastica, ajunsa manichiurista

"Parca au trecut prea repede 10 ani de cand m-am retras. Mai simt dor asa dupa concursurile de gimnastica. Asta este viata", povestea fosta gimnasta.Acum, ea traieste la Brasov, unde este o manichiurista cunoscuta in oras.Viata sa de dupa sport a atras atentia lumii din Romania, dupa materialul aparut in exclusivitate pe site-ul Ziare.com.In ultima perioada, fosta gimnasta are un program incarcat. Ea este cautata insistent pentru sedinte foto si pentru reportaje la televiziunile importante din Romania.CITESTE AICI POVESTEA EI: EXCLUSIV Campioana mondiala la barna pentru Romania, acum este manichiurista. "Este o activitate care ma linisteste Sursa foto: Lucian BragarSursa foto: Lucian BragarSursa foto: Lucian Bragar"Fac tot ce tine de unghiute: cu gel, semi, exclusiv pentru femei. E o pasiune. Ideea e ca nu o fac pentru bani, in mod special. Este o activitate care pe mine ma calmeaza, ma linisteste", spunea Ana Porgras, pentru Ziare.com, despre job-ul de manichiurista.