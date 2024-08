Avertisment sever pentru Marian Dragulescu

Gimnastul roman Marian Dragulescu, multiplu campion mondial si european, a primit un "avertisment sever" din partea Federatiei Internationale de Gimnastica (FIG), pentru faptul ca nu a respectat procedurile legate de lupta impotriva dopajului.

Trei capete de acuzare au fost retinute impotriva sportivului, cu privire la incalcarea regulii ca un gimnast trebuie sa anunte revenirea sa in activitate dupa o retragere, comunicata de federatia nationala la data de 30 decembrie 2008.

Din cauza faptului ca nu a respectat aceasta regula, Dragulescu nu a putut fi luat in calcul pentru eventuala testare antidoping in afara competitiei in 2009, comisia gasind date foarte putine sau deloc despre localizarea sportivului in primele trei trimestre ale anului 2010.

Nerespectand aceste reguli, gimnastul roman a participat la Campionatele Mondiale de la Londra, din 2009, unde a castigat titlurile la sarituri si sol.

Marian Dragulescu, prezent in fata Comisiei de Disciplina a FIG pe 30 iulie, a fost informat asupra deciziilor si informarilor comisiei insarcinate, care a subliniat greseala intentionata a Federatiei Romane de Gimnastica in cazul lui Dragulescu. Cheltuielile de judecata vor fi achitate de forul national roman.

