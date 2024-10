Bellu si Bitang dau primele explicatii: N-am plecat de la lot, ne-am luat vacanta

Octavian Bellu si Mariana Bitang, antrenorii coordonatori ai lotului national de gimnastica, au dat primele explicatii dupa ce a aparut in presa informatia potrivit careia ar fi parasit cantonamentul de la Izvorani.

Cei doi spun ca, intr-adevar, au plecat, insa doar in vacanta, profitand de o perioada cu putina activitate competitionala.

"Se fac tot felul de speculatii in numele nostru. M-am plictisit eu de cate ori am auzit ca pleaca Bellu si Bitang, dar trebuie sa spun ca nu e vorba de nicio plecare. Noi ne-am luat o pauza dupa mondiale, in acord cu FRG, chiar daca nu suntem intr-o forma contractuala cu federatia", a spus Bitang pentru Mediafax.

La randul sau, Bellu spune ca nu se pune problema plecarii de la lot.

"Nu am plecat nicaieri, dar am considerat necesar dupa mondiale sa luam o pauza. In paralel, ne-am ocupat de toate problemele lotului, de la echipamente pana la operatii la Viena. Am fost in permanenta legatura cu colegii de la lot. Nu era o perioada de lucru intens la lot, de aceea am gandit acest proiect de anvergura, care implica si sprijinirea lotului pentru Jocurile Olimpice de la Rio, dar trebuie sa recunoastem ca alte fete nu avem. Daca nu facem ceva, o sa vina JO 2020-2024 si nu vom mai avea nicio sansa sa luptam cu fortele mari ale gimnasticii", a spus si Octavian Bellu.

Luni a aparut informatia potrivit careia Bellu si Bitang ar fi parasit lotul national de gimnastica, nemultumiti de faptul ca programul lor pentru revitalizarea acestui sport nu este implementat.

