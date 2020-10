Una dintre cele mai frumoase sportive din lume este o romanca. A luat aurul mondial la gimnastica si acum face echitatie

Nascuta la Galati, ea s-a mutat de cativa ani in Brasov, unde si-a descoperit o noua pasiune: echitatia.SURSA FOTO: FACEBOOK / ANA PORGRASA luat aurul la barna, in 2010, la Rotterdam, insa s-a retras cu putin timp inaintea Jocurilor Olimpice de la Londra, in 2012.Decizia sa a surprins pe toata lumea, mai ales ca Ana Porgras avea mari sanse sa ia o medalie olimpica in concursul de gimnastica SURSA FOTO: FACEBOOK / ANA PORGRASDupa 8 ani, fosta gimnasta s-a schimbat total. Ea pozeaza provocator pentru fanii sai."M-am schimbat, dar sunt foarte multumita de modul in care arat. Pot sa spun doar ca sunt aceeasi fata timida, doar ca viata te invata sa fii mai indraznet.Pot sa zic ca cea de acum este adevarata Ana, desi m-am schimbat inclusiv la nivel psihic", spunea Ana Porgras in 2017, pentru un blogger american.SURSA FOTO: FACEBOOK / ANA PORGRASSURSA FOTO: FACEBOOK / DORIN MURESANSURSA FOTO: FACEBOOK / ANA PORGRASCITESTE SI: A luat titlul olimpic pentru Romania si putea deveni sotia Printului Albert de Monaco. "Nu am fost indragostita, nu am simtit"