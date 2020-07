Carmencita Constantin este noul presedinte al Federatiei Romane de Gimnastica

Pentru postul de presedinte a candidat si Ioan Suciu."Astazi, in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Federatiei Romane de Gimnastica, reprezentantii structurilor afiliate au votat noul Presedinte FRG. La finalul numararii voturilor, Carmencita Constantin a fost desemnata castigatoare si, implicit, numita noul Presedinte al Federatiei.Prezentul mandat va fi valid pana anul viitor, in 2021. Felicitari, Carmencita Constantin! Bun venit in echipa si mult succes!", a notat FR Gimnastica pe pagina oficiala de Facebook