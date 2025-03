Catalina Ponor s-a retras oficial din gimnastica: "Asa am incheiat o cariera de 26 de ani"

Catalina Ponor s-a retras oficial din gimnastica, in acest weekend ea evoluand la ultima competitie din cariera.

Sportiva in varsta de 30 de ani pare impacata cu decizia de a renunta la sportul de performanta, dupa cum reiese din reactia sa de dupa concurs.

"Si asa am incheiat o cariera de 26 de ani. Multumesc, domnul Lucian Sandu, pentru faptul ca ati fost langa mine timp de 15 ani si ati ramas pana la final fara sa ma dezamagiti.

Multumesc tuturor celor care ati stat alaturi de mine si pentru toata incurajarea si suportul acordat! Multumesc Mexic pentru toata iubirea pe care am primit-o azi la concurs. Urmeaza Gala si partea cea mai frumoasa in care toti ne distram si lumea ne poate vedea si altfel decat in competitii. Va multumesc si va iubesc!!!", a transmis Ponor.

Catalina Ponor a castigat doua medalii de aur si una de argint in Mexic, la ultima intrecere din cariera.

