Chinurile unei foste gimnaste care a luat aurul olimpic și european pentru România. "Ne băteau cu umerașe, cu bețe la club. Eram vânătă, dungă lângă dungă"

Campioană olimpică cu echipa, la Atena, în 2004, fosta gimnastă Dana Sofronie povestește drama prin care a trecut ca să ajungă în vârf.

Ea a șocat lumea întreagă în vară, printr-o postare pe facebook, în care spunea că suferă de depresie și ia tratament împotriva acestei boli.

O gimnastă care a luat aurul olimpic pentru România, internată într-un sanatoriu! "Am ajuns în comă. O neputință de a merge, de a face pași"

"Anxietate, dureri de picioare, izolare, nedorința de socializare, aproape o neputință de a merge, de a face pași. Acum doi ani am ajuns aproape în comă la spital și am reușit să îmi revin numai datorită ajutorului celor din jur, a doamnei dr. Cotan Raluca și a specialiștilor Centrului de Nevroze Predeal", a fost dezvăluirea fostei sportive.

Depresia nu a fost singurul moment neplăcut prin care a trecut. Dana Sofronie a povestit că era pur și simplu umilită de antrenori, la începuturile sale în gimnastică, la Constanța.

"Cea mai mare bătaie am încasat-o într-o zi de 1 iunie. Seara, când făceam baie, am strigat-o pe mama să vină să mă ajute să mă spăl pe spate, și s-a speriat ce a văzut. Eram vânătă, dungă lângă dungă, ca o zebră. Fusesem lovită la club. Ne băteau cu ce apucau, cu umerașe, cu bețe.

Bătaia era un mod de lucru atunci la Constanța. Dar mama, după ce a aflat ce se întâmplă, s-a dus peste antrenoare și a discutat cu ea. N-aș vrea să-i dau numele. De atunci, s-a oprit cu agresiunile, dar tot mai trimitea apropouri către părinți", a spus Dana Sofronie pentru playsport.

Campioana olimpică a povestit drama vieții sale după ce s-a lăsat de sport.

"La câțiva ani după ce am terminat cu gimnastica, exact când am intrat la facultate, tata a suferit un accident vascular. I s-au dat șanse reduse să mai trăiască. Și-a revenit, dar nu mai poate vorbi. A făcut apoi un infarct în brațele mele. I-au pus un stimulator cardiac, i s-a descoperit un anevrism între inimă și plămâni.

Mergeam des la spital cu el, că făcea embolie pulmonară. La fiecare episod de tuse fugeam repede și trăgeam cu urechea dacă mai respiră sau nu. Acum e mai OK, la 60 de ani. Mama, săraca, n-are timpan, a trecut printr-o timpanoplastie. S-a ales și cu o hepatită C în spital. Tratament cu interferon, abia se ridica din pat. Toate lucrurile astea m-au uzat îngrozitor, m-au deprimat. Iar când i-am văzut pe ei bine, am căzut eu grav", a spus fosta sportivă pentru playsport.

Anul 2004 a fost de grație pentru Dana Sofronie. Ea a obținut aurul european și cel olimpic cu naționala României.

Ads