EXCLUSIV Sportiva medialiata cu bronz la gimnastica, ajunsa campioana europeana pentru Romania la canotaj. "Este absolut minunat". Cum e viata de carmaci

In octombrie, romancele au castigat aurul la Campionatul European de la Poznan."Este absolut minunat. Este minunat sa vezi si sa intelegi cu adevarat ce inseamna aceste doua sporturi Olimpice care au adus Romaniei atat de multe si frumoase rezultate. Ar fi cam 7 medalii de aur la Campionatele Europene + Campionatele Mondiale pentru mine.Am avut o dorinta foarte mare de a reusi sa fac ceva mult mai bun si mai frumos decat reusisem in gimnastica . Momentele mai grele din gimnastica nu au facut decat sa ma ambitioneze sa imi doresc si mai mult si sa merg mai departe pe un drum mai bun", a spus sportiva, pentru Ziare.com.Gimnasta de perfomanta, Druncea este carmaciul echipajului de 8+1."Este ceva complex pozitia mea, dar care nu necesita efort fizic. Carmaciul este mana dreapta a antrenorului. Struneste si incurajeaza echipa. Simte ritmul si anunta tot ce se intampla in timpul curselor cu toate celelalte echipaje. Motiveaza echipa atat pe apa cat si pe uscat sau in afara antrenamentelor.Se intereseaza de starea fiecarei sportive. Mentine o legatura intre antrenor si sportiv. Este cel mai frumos sa ajungi sa fii carmaci intr-un echipaj de elita si nu numai", a mai povestit Druncea, pentru Ziare.com.Daniela Druncea, gimnastaProaspat campioana europeana la canotaj, sportiva nu uita perioada petrecuta in gimnastica." Eu am luat o de la zero pe un drum nou. Dar as putea sa spun ca am pastrat legatura cu Nistor, Acatrinei, Dragoi de la gimnastica. Cu siguranta ele sunt toate implinite si fericite cu vietile de acum.11 luni din 12 muncim peste aceste medalii. Tintim si la Tokio sa luam aurul", a spus Daniela Druncea pentru Ziare.com.