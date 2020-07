Dragulescu: "Sper ca noua conducere a federatiei sa readuca gimnastica romaneasca acolo unde ii este locul"

"Sper ca noua conducere sa readuca gimnastica romaneasca acolo unde ii este locul la nivel international. Sper sa se reorganizeze si sa ne recastigam locul pe podium la marile competitii", a afirmat el.Intrebat daca intentioneaza sa candideze in viitor la functia de presedinte al FRG, el a raspuns: "Mai e pana atunci, eu ma concentrez pe pregatirea pentru Jocurile Olimpice, pe Campionatele Europene din decembrie... Deocamdata la asta ma gandesc.Cat timp fac sport de performanta vreau sa il fac la cel mai inalt nivel. Dupa aceea voi vedea si eu cum pot sa ajut gimnastica romaneasca. Sunt in acest fenomen de la 7 ani si mi-as dori sa raman aici si sa pun umarul".Dragulescu sustine ca fostul sau coleg si antrenor Ioan Suciu ar trebui sa ajute in continuare gimnastica desi a pierdut alegerile de luni. "Sper ca Ioan Suciu sa ramana in continuare alaturi de gimnastica.Are cunostinte, este de atatia ani in gimnastica... acum prea putin conteaza cine e la carma federatiei atata timp cat toti trebuie sa ne aducem aportul, fiecare cum poate. Cum spunea si doamna presedinta, e nevoie de toata lumea pentru a schimba ceva. Cu un singur om nu se poate, este nevoie de o echipa", a spus Marian Dragulescu.Fosta gimnasta Carmencita Constantin este noua presedinta a Federatiei Romane de Gimnastica dupa ce, luni, a castigat alegerile pentru conducerea forului cu 28 voturi, in timp ce contracandidatul sau, Ioan Suciu, a intrunit 16 sufragii.Acum in varsta de 62 de ani, Carmencita Constantin a practicat gimnastica ritmica, iar de-a lungul timpului a fost antrenor, arbitru national si international de gimnastica aerobica. De asemenea, ea a fost membru in Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Gimnastica, precum si presedinta a Comisiei Tehnice de gimnastica aerobica.In prezent director general al companiei General Electric, Carmencita Constantin are 22 de ani de experienta in management, iar timp de 7 ani a reprezentat Romania la Comisia Europeana pe probleme de energie, mediu si finantari UE.Mandatul presedintei Carmencita Constantin la conducerea FRG va fi valid pana anul viitor, in 2021, cand vor fi organizate alegeri pentru urmatorii patru ani.Noua presedinta ii urmeaza in functie Andreei Raducan, cea care a demisionat la 5 decembrie 2019, motivandu-si decizia prin ratarea calificarii loturilor la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dar si prin lipsa de sustinere din partea Comitetului Executiv in luarea anumitor decizii.