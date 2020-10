EXCLUSIV Campioana mondiala la barna pentru Romania, acum este manichiurista. "Este o activitate care ma linisteste"

Ana Porgras are 26 ani si s-a reprofilat. Este manichiurista."Fac tot ce tine de unghiute: cu gel, semi, exclusiv pentru femei. E o pasiune. Ideea e ca nu o fac pentru bani, in mod special. Este o activitate care pe mine ma calmeaza, ma linisteste'', a spus fosta gimnasta, pentru Ziare.com.Srsa foto: Ziare.comNascuta la Galati, Ana Porgras s-a mutat la Brasov, unde s-a si stabilit pentru tot restul vietii."Dupa ce m-am lasat, o perioada am fost pe acolo. Sora mea era deja in Brasov si veneam in vizita tot timpul. Pur si simplu, m-am indragostit de orasul asta. Mi se pare cel mai frumos oras din Romania", a povestit fosta gimnasta.SURSA FOTO: Ziare.comLa 26 de ani, Ana Porgras duce dorul sportului, unde a cunoscut cele mai mari perfomante."Parca au trecut prea repede 10 ani de cand m-am retras. Mai simt dor asa dupa concursurile de gimnastica. Asta este viata", a mai spus fosta sportiva.SURSA FOTO: Ziare.comSURSA FOTO: FACEBOOK / DORIN MURESAN