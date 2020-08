FOTO Catalina Ponor se casatoreste cu un barbat mai mare cu 18 ani

Fosta gimansta a spus: "Da" pe loc si a primit inelul de logodna, in dar.SURSA Foto: Instagram /catalina_ponorChiar daca Bogdan Jianu este mai mare cu 18 ani decat Catalina Ponor, acest lucru nu conteaza pentru cei doi, sunt impreuna de doi ani."Am avut parte de cea mai frumaosa supriza din viata mea. Am spus Da omului cu care vreau sa-mi petrec tot restul vietii", a scris fosta gimnasta pe o retea de socializare.Catalina Ponor a castigat aurul olimpic pentru Romania, la Atena, in 2004.SURSA Foto: Instagram / bogdan_ristea_jianu