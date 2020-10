Germania s-a retras de la Europeanul de gimnastica din cauza coronavirusului

Federatia germana de gimnastica (DTB), care a organizat in 2019 Mondialele de gimnastica artistica, a confirmat ca pentru a prezerva sanatatea sportivilor si a loturilor sale nu va concura la Europenele din acest an.Marea Britanie a declinat de asemenea prezenta la Europenele de gimnastica artistica, care au fost mutate din Azerbaidjan in Turcia, la Mersin, din cauza noului coronavirus.Campionatul European masculin de gimnastica artistica se va disputa intre 9 si 13 decembrie, in timp ce Europenele feminine au loc intre 17 si 20 decembrie.Aceste competitii nu vor fi si criteriu de calificare la JO 2020, dupa ce Comitetul Executiv al Federatiei europene de gimnastica a decis sa nu puna presiune pe federatii pentru a participa la aceste campionate continentale.Europenele de gimnastica ritmica sunt prevazute la Kiev, intre 26 si 29 noiembrie.Rusia, printre alte natiuni, a refuzat sa participe la aceasta competitie gazduita de o tara cu peste 270.000 de cazuri de Covid-19 si circa 5.100 decese.