Iubita mai tanara a lui Tiriac rupe tacerea: "Am pierdut un pic din trend"

Irina Deleanu i-ar fi picat cu tronc lui Ion Tiriac , alaturi de care traieste o poveste de dragoste intensa, conform tabloidelor din Romania.Ajuns la 81 de ani, fostul tenismen o rasfata mult pe iubita sa.Irina Deleanu are 45 de ani, este medalita cu bronz la Campionatul Mondial de gimnastica Ritmica din 1992.SURSA FOTO: Instagram / irinadeleanuPandemia nu i-a picat bine deloc fostei gimnaste.Ea a explicat, pentru AGERPRES, ca, din cauza fondurilor insuficiente pentru inchirierea unei sali adecvate, sportivele romane nu au putut participa la anumite concursuri internationale online si au pierdut astfel posibilitatea de a se ridica la nivelul de dificultate al exercitiilor practicate in strainatate."2020 nu prea a avut aspecte pozitive, mai mult negative, in sensul ca am intrerupt organizarea competitiilor internationale pe teritoriul Romaniei si in aceasta idee nu ne-am mai confruntat cu alte gimnaste. Cumva am pierdut un pic din trend, unde s-a ajuns cu gimnastica ritmica acum pe plan international. Acum, la Europene, am fost un pic surprinsi de gradul de dificultate la care au ajuns alte tari.Si pentru ca nu ne-am mai intalnit, nu am mai vazut cum forteaza ei lucrurile pentru a ajunge la puncte cat mai multe, compozitiile pe care noi le-am facut, am crezut ca sunt actualizate, dar erau la nivel de primii opt, nu de medalie.Noi am inceput pregatirile imediat ce s-a iesit din perioada de urgenta, imediat cum au dat voie, dar spre deosebire de noi, ceilalti au avut multe competitii online.SURSA FOTO: Instagram / irinadeleanuNoi insa nu am participat la aceste competitii online pentru ca nu ne permite sala pentru a organiza o competitie online. Sa participam cu camere de luat vederi in conditii de concurs noi trebuia sa inchiriem o sala, ori noi nu aveam bani. Ne-a afectat foarte mult financiar, pentru ca nu am mai putut atrage sponsori, nemaifiind competitii nu au mai fost alaturi de noi si ne-a fost foarte greu.In sala de antrenament noi nu putem organiza vizionare pentru competitii internationale online, ori ele s-au mai intalnit si online.A fost un an foarte dificil, care ne-a pus ceva probleme si cred ca revenirea la performanta la care am fost, sau mai sus, este destul de dificila. E foarte greu sa tii pasul cu ceea ce se poarta afara", a declarat Irina Deleanu.Cea mai grea perioada a anului, in opinia Irinei Deleanu, a fost in primavara, cand a fost instaurata starea de urgenta, iar sportivele s-au pregatit acasa."In prima parte pandemiei, cand am fost restrictionate si am stat acasa, am facut antrenamente online, apoi cand s-au ridicat restrictiile, am inceput antrenamentele. In luna iunie am reluat antrenamentele in sala si de atunci am tot continuat cu toate precautiile, cu tot ce presupune aceasta pandemie.Ne-a fost foarte greu in perioada restrictiilor, cat timp sportivele s-au antrenat acasa.Am incercat sa le mentinem in pregatire cat de cat fizic, sa nu pierdem mobilitatea, forta, tonusul muscular si apoi am reluat dupa trei luni de pauza. Din pacate au pierdut in acea perioada, erau trei luni care puteau fi valorificate altfel.Intr-un un fel a fost bine ca s-a stopat perioada competitionala, pentru ca am putut sa mai facem acumulari, vorbesc acum de junioare, unde trebuia crescuta dificultatea. Cand am reluat activitatea in iunie am reusit sa punem compozitiile cat de cat la punct si sa ne prezentam la Campionatul European cu rezultatele pe care le stiti, cu trei finale la junioare, cu locul 10 la senioare", a adaugat aceasta.Sursa foto: Instagram / irinadeleanuLa Campionatele Europene de gimnastica ritmica de la Kiev, sportiva romana Andreea Cristina Verdes a ocupat locul 10 la individual compus, in timp ce cealalta reprezentanta a Romaniei, Sonia Ichim, s-a clasat pe 18.La Europenele de junioare, din luna noiembrie, echipa Romaniei a reusit calificarea in trei finale pe obiecte, prin Anneliese Dragan, care s-a clasat pe 6 la panglica si pe 8 la coarda si maciuci. Intr-un clasament final neoficial la individual compus delegatia Romaniei a avut doua sportive in top 10, Annaliese Dragan, pe 9, cu 76,175 puncte, iar Christina Dragan, pe 10, cu 74,500.CITESTE SI: