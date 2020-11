FOTO A luat bronzul mondial pentru Romania in proba de coarda, acum vrea sa atace podiumul european ca si presedinte. La 45 de ani, sefa gimansticii este una dintre cele mai sexy femei din Romania

"Mai multe tari nu vor participa din cauza pandemiei. Noi am luat decizia sa facem acest efort sa participam, in cazul in care ies testele bine, pentru ca este o oportunitate de a se verifica anul acesta si de a nu se pierde munca de peste an.Este totusi un campionat european si e o oportunitate sa faca un rezultat bun, in cazul in care sunt sanatoase si concureaza bine", a declarat Deleanu.Ea a precizat ca federatia nu a stabilit un obiectiv clar la aceasta competitie, la care Romania participa cu 4 sportive:"Avem Campionatul European de Junioare si Senioare, a 36-a editie, pentru junioare individual, senioare individual si ansamblu senioare. Romania participa cu doua junioare si doua senioare, surorile Dragan, Annaliese si Christina, la junioare, de la clubul Sportul Studentesc, iar la senioare Andreea Verdes, de la Corrado Iasi, si Sonia Ichim, de la CSM Arad.Nu am pus un obiectiv pentru aceasta competitie. Obiectivul federatiei este sa concureze sanatoase si sa vina inapoi sanatoase, nu avem un obiectiv de performanta".Campionatele Europene de Gimnastica Ritmica vor avea loc la Kiev (Ucraina), in perioada 26-29 noiembrie.Sursa foto: Facebook / Irina DeleanuSursa foto: Facebook / Irina DeleanuSursa foto: Facebook / Irina DeleanuIrina Deleanu este o fosta sportiva de gimnasta ritmica, care a luat bronzul la Campionatul Mondial in proba de coarda, in 1992.Tot in acel an, fosta gimnasta a obtinut locul 6 la Jocurile Olimpice de la Barcelona CITESTE SI: