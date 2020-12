Larisa Iordache, de la politista in strada la sexy campioana europeana din 2020

Legitimata la CS Dinamo si cu grad in politie, Larisa Iordache a fost trimisa in strada, in aprilie, de Ministrul De Interne pentru a verifica oamenii daca respecta conditiile impuse de autoritati.Ea a revenit in gimnastica dupa 3 ani de pauza, cauzata de accidentari.SURSA FOTO: Facebook / Larisa Iordache"Am schimbat costumul de gimnastica in uniforma de politie pentru o perioada, din cauza lipsei de personal. Trebuie sa intelegem ca este cel mai bine sa stam in casa. Toti oamenii care in perioada aceasta dificila sunt la munca, sunt pusi in pericol.Pentru a opri acest virus trebuie sa ne gandim si la cei din jurul nostru. Asa ca eu va rog sa stati in casa si sa aveti grija de sanatatea voastra", a scris Larisa Iordache pe facebook la inceputul pandemiei de coronavirus.Sursa foto: Facebook / Larisa IordacheGimnasta a luat doua medalii de aur la European, barna si sol, si doua de argint, cu echipa nationala si in proba de sarituri