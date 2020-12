Larisa Iordache: "Asteptam aceste doua titluri europene cu foarte multa nerabdare"

"Am asteptat acest moment. Este emotionat pentru mine sa fiu din nou aici si sa vorbesc in fata tuturor. Insa e un moment de bucurie. In acelasi timp este un start, stiu ca va urma ceva mai greu. De aceea trebuie sa ma bucur, sa ma odihnesc, iar apoi sa incep sa muncesc din nou pentru a-mi indeplini visul.Sper din totul sufletul ca la anul sa ne intalnim tot aici (n.r. - la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda). M-am bucurat foarte tare, pentru ca asteptam aceste doua titluri europene cu foarte multa nerabdare. La sol am avut un moment de confuzie. In capul meu era: 'OK, am pierdut si medalia asta de aur'. Dar in acelasi timp l-am vazut pe antrenor ca se duce sa faca o contestatie. Si atunci m-am gandit ca se vor schimba lucrurile.La lot formam o echipa omogena, fiecare in parte trage cat de tare poate pentru a ne indeplini obiectivul. M-am simtit bine in preajma fetelor, m-am simtit bine sa fiu intr-o echipa. Am incercat sa le motivez pe fete, dar asa a fost sa fie (n.r. - in proba pe echipe), poate data viitoare va fi medalia cea mai stralucitoare", a spus gimnasta la intoarcerea din Turcia."Nu m-am gandit niciodata cand am intrat in sala de gimnastica la ce fac daca o sa am probleme de sanatate. Nu, am pornit cu gandul sa muncesc foarte mult, sa ajung acolo unde imi doresc, sa fac fiecare pas in parte ca sa ajung la un nivel, sa fiu bine pregatita. Am avut grija sa fiu bine din punct de vedere al sanatatii, pentru ca stiu ca daca sunt sanatoasa de restul pot sa ma ocup.Fiecare mesaj primit de la persoane dragi a contat foarte mult cand nimeni nu mai credea in mine. Mai ales ca a fost prima competitie destul de mare pentru mine dupa foarte multa vreme si am avut foarte multe emotii. Dar incet-incet m-am regasit pe mine", a adaugat sportiva care a revenit in competitiile majore dupa o pauza de trei ani.Intrebata cum se simte in postura de cea mai medaliata sportiva la Campionatele Europene din istoria gimnasticii romanesti, Larisa Iordache a raspuns: "Clar e o onoare, ma bucur pentru mine ca mi-am aratat ca pot. Mi-a dat un impuls acest concurs si mai multa forta de munca".Antrenorii Larisei Iordache, Lacramioara si Cristian Moldovan, s-au aratat bucurosi de rezultatul de la Campionatele Europene si optimisti in ceea ce priveste eventuala calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo."Ne simtim foarte bine, suntem fericiti ca ne-am indeplinit obiectivul. Obiectivul a fost sa facem cu Larisa o competitie pe toate cele patru aparate, dar a fost si obiectivul de medalie. A dus trei zile de competitie foarte bune si a culminat cu cele trei medalii", a spus Cristian Moldovan."Rezultatul acesta de la Europene ne da sperante. Impreuna, toti trei, am reusit sa aducem acum un rezultat foarte bun. Stim ca este un drum destul de lung, avem foarte mult de lucru. Dar stim ce avem de facut in continuare si speram ca rezultatul final sa fie cel asteptat, calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo", a mentionat Lacramioara Moldovan.De la primirea lotului de gimnastica artistica al Romaniei, care a avut loc la Salonul Oficial al Aeroportului Henri Coanda, a lipsit ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe . Acesta a transmis insa prin Cristian Ghita, subsecretar de stat in cadrul MTS , urmatorul mesaj: "Felicitari sportivilor, antrenorilor si tuturor celor care au crezut ca se poate construi o noua generatie de campioni alaturi de o sportiva cu experienta cum este Larisa Iordache.Iata ca au fost regasite continuitatea si gustul victoriei intr-un an foarte greu pentru toata lumea. Medaliile obtinute la Campionatele Europene sunt un semnal ca Romania inca mai are un cuvant greu de spus si ca va continua sa fie un actor important pe plan international. Ma bucura rezultatele de la juniori pentru ca ele sunt dovada unei investitii in viitor, o dovada ca se lucreaza sistematic pentru un lot valoros. Doar asa vor veni rezultatele si pe viitor".Romania a cucerit la Campionatele Europene de gimnastica artistica feminina de la Mersin (Turcia) cinci medalii la senioare, argint in competitia pe echipe, aur prin Larisa Iordache la barna si sol, argint prin Larisa Iordache la sarituri si o noua medalie de argint, la barna, prin Silviana Sfiringu.Desfasurate tot la Mersin, Campionatele Europene destinate junioarelor au adus Romaniei noua medalii dintre care sase de aur (pe echipe si prin Ana Barbosu la individual compus si pe aparate), doua de argint, ambele obtinute de Maria Ceplinschi, la individual compus si sol, si una de bronz, castigata de Andreea Preda, la barna.CITESTE SI: