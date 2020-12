Prima reactie a Larisei Iordache dupa cele 4 medalii obtinute la European. "Am trecut printr-un amalgam de sentimente, ganduri bune sau mai putin bune, dureri si multe altele"

Ea a revenit in sport, dupa trei ani de absenta, din cauza accidentarilor.La finalul competitiei, romanca si-a spus povestea pe o retea de socializare."In momentele in care multi mi au spus ca nu voi reusi si incepusem sa cred si eu asta dupa atata timp de pauza,cu greu mai speram la o revenire, insa ...Ai nevoie de niste oameni care sa creada in tine. Asa cum au facut-o antrenorii mei de la bun inceput.Nu au renuntat niciodata sa creada in mine, sa ma sustina exact asa cum am eu nevoie. Si sa imi daruiasca bunatatea si dragostea lor fata de gimnastica Iar pentru toate astea vreau sa le multumesc. Sunteti cei mai tari. Va iubesc.Am trecut printr-un amalgam de sentimente, ganduri bune sau mai putin bune, dureri si multe altele... dar cu toate astea familia mea a fost langa mine pentru a-mi aduce zambetul pe buze. Va iubesc", a scris sportiva pe facebook.Larisa Iordache a devenit cea mai medaliata gimnasta la un Campionat European, din istoria Romaniei.CITESTE SI: