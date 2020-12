Gimnasta Larisa Iordache, in lacrimi pe podiumul de premiere. Romania, prima medalie de argint dupa 6 ani

In calificari, echipa Romaniei a obtinut un total de 159.496 puncte, iar in finala, sambata, doar 154.496, privind Ucraina cum primeste medaliile de aur. Ucraina, la randul sau, a concurat mai slab ca in calificari, avand 154.663 in finala, fata de 154.896, dar totalul a fost de ajuns in fata unei echipe a Romaniei sub asteptari.Romania a pierdut titlul european in conditiile in care la Mersin nu se afla echipe de forta, candidate certe la medalii, intre care Rusia, Franta, Marea Britanie, Italia sau Olanda.Delegatia Romaniei are pana in prezent si medalii la junioare, aur cu echipa si la individual-compus, plus argint in aceeasi proba individuala.Si junioarele, si senioarele vor lua startul, duminica, in finalele pe aparate, Larisa Iordache urmand sa concureze in toate cele patru. Ea a revenit in competitii dupa trei ani de absenta, din cauza problemelor medicale.La cea de-a 33-a editie a CE, de la Mersin, care se incheie duminica, si la care au luat startul gimnaste din doar 14 natiuni, echipa de senioare a Romaniei este formata din gimnastele Larisa Iordache, Daniela Trica, Antonia Duta, toate de la Dinamo Bucuresti, Silviana Sfiringu si Ioana Stanciulescu (Farul Constanta). Colectivul tehnic este format din Lacramioara si Cristian Moldovan, Liliana Cosma, Nicolae Forminte, Florin Cotutiu.La Mersin a avut loc si Campionatul European masculin, incheiat in 13 decembrie, si la care Romania a bifat o singura medalie - aur la juniori ( sarituri ).In concursul seniorilor pe echipe, Romania nu a mai luat medalii din 2012, la masculin, respectiv din 2014, la feminin, atunci cand castiga aurul continental.In 2018, la ultima editie, concursul feminin pe echipe a fost castigat de Rusia.CITESTE SI: