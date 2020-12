FOTO O romanca, cea mai buna si cea mai frumoasa gimnasta de la European. A luat 4 medalii

Romanca a luat medalia de aur la barna, la sol si argint la sarituri Sambata, obtinuse si medalia de argint cu echipa nationala a Romaniei.Sursa foto: Instagram / larisa_iordacheAjunsa la 24 de ani, Larisa Iordache a devenit cea mai medaliata gimnasta din Romania in istoria Campionatelor Europene, cu 16 medalii, depasind-o pe Catalina Ponor, care are doar 13 medalii.CITESTE SI:Nimeni nu se mai asteapta la aceasta perfomanta, mai ales ca Iordache a revenit dupa o pauza de trei ani, timp in care a fost accidentata.La Mersin, in Turcia, romanca a impresionat nu doar prin perfomantele sportive, si prin frumusetea sa.Sursa foto: Instagram / larisa_iordacheCITESTE SI:Sursa foto: Instagram / larisa_iordache