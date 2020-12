Larisa Iordache, atacata ca si-a pus acid in buze. "Daca voi avea nevoie de alte operatii estetice, o voi face. E corpul meu. Nu-ti place, nu te uiti"

Ea le-a raspuns tututor celor care o criticau din punct de vedere al aspectului fizic.La 24 de ani, dubla campioana europeana in 2020, gimnasta a luat foc cand un internaut i-a adresat o intrebare inedita."De ce te prostesti? Erai atat de frumoasa inainte", a scris unul dintre fani pe Instagram.Larisa Iordache nu a ezitat sa raspunda si a recunoscut ca si-a facut operatii estetice.SURSA FOTO: Instagram / larisa_iordache"Fiecare om face ceea ce doreste cu corpul lui.Am intalnit multe critici de cand mi-am putin acid in buze.Unii scriu ca nu-mi convine. Nu-ti place, nu te uiti, nu comentezi.Imi fac viata asa cum vreau eu.Daca voi avea nevoie de alte operatii estetica sau imbunatati, o s-o fac pentru ca sunt alegerile mele, este corpul meu. Daca o fac cu bun simt cred ca este ok.Ceea ce am invatat este sa ma canalizez pe viata mea.Sa nu intelegeti ca incurajez operatiile estetice, dar nici nu sunt contra.Naturaletea conteaza mai mult decat niste extensii de gene pus sau acid in buze, conteaza sa fii tu natural prin felul tau de a fi, si sa fii om.Acum un an si ceva, mi-am pus acid in buze", a fost raspunsul gimnastei.Larisa Iordache a povestit cum a petrecut Craciun."Am stat acasa cu cei dragi. Am mancat sarmale, salta de boeuf, cozonaci si cateva dulciuriFriptura nu am mancat", a spus gimnasta pe Instagram.SURSA FOTO: Instagram / larisa_iordacheCITESTE SI: VIDEO Fanii au ramas fara rasuflare. Cum a petrecut Bianca Andreescu Craciunul la Dubai