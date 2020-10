Larisa Iordache, testata pozitiv cu virusul COVID - 19. Gimnasta anuntase ca revine in sport dupa o pauza de trei ani

"Gimnastica m-a invatat sa fiu o persoana... pozitiva! Asteptam un test pozitiv la verificarea de la Izvorani unde trebuia sa concurez pentru prima data dupa 3 ani! Pregatita, cu ambitie si multa determinare alaturi de antrenorii mei. Eram gata sa ma ridic, sa lupt pentru visul meu! Asa voi face si acum... dupa un test pozitiv la COVID -19.M-am izolat acasa pentru doua saptamani, pentru a ramane sanatoasa si pentru a reveni in parametrii normali, pentru a-mi putea relua pregatirea linistita. Ma simt bine, am o stare generala fara simtome grave, simt doar o mica raceala pe care o voi trata asa cum mi-a recomandat medicul.Imi pare foarte rau pentru acesta veste... ajunsesem in forma, gata de a arata tot ce am muncit in aceste ultime luni.Viata mi-e un pic data peste cap. Dar o gimnasta stie cum sa se de-a peste cap si sa aterizeze in picioare, nu?!O sa am grija de sanatatea mea, imi doresc liniste!Ceea ce va doresc tuturor!PS... Sper sa ne vedem la Nationale!", este mesajul postat pe Facebook de Larisa Iordache.Luni, COSR anunta ca Larisa Iordache va reveni in noiembrie in competitii, dupa o pauza de trei ani si trei operatii la tendonul ahilian.Larisa Iordache s-a accidentat, in octombrie 2017, la Campionatele Mondiale, in timp ce se incalzea pentru calificarile la sol. Ea urma sa evolueze la toate cele patru aparate pentru calificarea in finala la individual-compus, dar a parasit sala intr-un scaun cu rotile, iar diagnosticul a fost de ruptura de tendon ahilian stang.