Marian Dragulescu prezinta detalii despre izolarea in Complexul Olimpic de la Izvorani: "Nu e tocmai confortabil"

Intr-un interviu postat pe pagina oficiala de Facebook a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman, gimnastul a afirmat ca de abia asteapta ca autoritatile sa relaxeze masurile pentru sportivii aflati in cantonamente."Ne bucura foarte tare ca ne putem antrena in bazele noastre sportive. Asta e un plus, chiar daca suntem in continuare in izolare si carantina. Abia asteptam ca masurile sa se relaxeze, sa fie mai usoare. Ma asteptam ca in baza sportiva sa fim liberi, sa facem tot ce dorim, sa putem manca impreuna la restaurantul de aici, sa putem face sauna sau piscina. Din pacate aceste lucruri nu le putem face. In continuare mancam fiecare in camera lui, in casolete, cu tacamuri de plastic. In continuare nu avem voie la sauna sau piscina. Si in continuare nu avem voie sa socializam. Asa ca in cantonament din punct de vedere psihologic nu este tocmai confortabil, dar este OK ca ne putem antrena in sala de gimnastica. Sper sa se revina la normal cat mai curand cu putinta", a spus Dragulescu."Chiar daca a fost aceasta pandemie si nu am putut intra in baze, majoritatea dintre noi, sportivii, ne-am antrenat acasa, asa ca pregatirea nu am luat-o de la zero. Referitor la participarea la competitii, eu cred ca trei luni de pregatire sunt suficiente astfel incat sa fim in forma. Imi este foarte dor de competitii, bineinteles. Alta motivatie ai la antrenamente atunci cand ai un obiectiv clar, o competitie, pentru ca stii pentru ce te pregatesti. Deocamdata nu e nicio competitie fixata pentru anul acesta. Asteptam si noi ca intr-o luna, maximum doua, sa aflam ce competitii de gimnastica mai putem avea in 2020", a adaugat gimnastul al carui obiectiv principal ramane participarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo.La 15 mai, o data cu incheierea starii de urgenta decretate ca urmare a pandemiei de coronavirus, sportivii de performanta din cadrul loturilor olimpice si-au reluat antrenamentele centralizate, dar in conditii speciale, acestia fiind testati inainte de intrarea in cantonament si obligati sa se pregateasca in grupuri restranse respectand in acelasi timp distantarea sociala.