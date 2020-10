O gimnasta romanca cu trasaturi asiatice le taie elanul admiratorilor. "Iubesc si sunt iubita"

View this post on Instagram 云 A post shared by Asiana (@asianapeng) on Aug 14, 2020 at 6:07am PDT

Acum vrea sa devina kinetoterapeut."Sunt foarte bine, sunt studenta in anul 2 la kinetoterapie.Imi doresc sa avansez in orice domeniu as activa. Momentan urmeaza sa termin Scoala de Antrenori, cu specializare pe gimnastica , pentru ca-mi place foarte mult sa interactionez cu cei mici.Dupa ce voi termina si facultatea vreau sa fiu kinetoterapeut la un lot", a spus fosta gimnasta, pentru Ziare.com.SURSA FOTO: Instagram /asianapengAsiana Peng a facut inconjurul lumii cu un spagat facut intre doua masini, in Piata Constitutiei din Bucuresti.SURSA VIDEO: Instagram / asianapeng"Acel spagat a fost facut extrem de spontan. Deocamdata, nu am mai facut alt spagat", a spus fosta sportiva, pentru Ziare.com.Retrasa din gimnastica, Asiana Peng se vede in perioadata urmatoare tot in sportul care a consacrat-o, dar nu-si va neglija nici viata personala."Evident ca ma vad in gimnastica, daca eu mi am incheiat cariera la o varsta frageda, nu inseamna ca nu pot continua in antrenorat.In viata personala sunt extrem de activa, sociabila, imi place sa fac lucruri spontane, iar ceea ce tine de iubit. Am iubit, iubesc si sunt iubita", a povestit Asiana Peng, pentru Ziare.com.SURSA FOTO: Instagram /asianapengSURSA FOTO: Instagram /asianapeng