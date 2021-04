Scene infioratoare. O fosta gimnasta si-a aruncat copilul nou nascut la gunoi FOTO

Cu siguranta, tanara va imbatrani in puscarie din cauza acestor fapte socante.Totul s-a intamplat in Brazilia, unde Ana Carolina Moraes da Silva nu si-a dorit copilul nou nascut si l-a aruncat la tomberonul de gunoi, dupa ce l-a omorat.Ajunsa la 29 de ani, fosta gimnasta i-a dat mesaje partenerului sau in care i-a dat de inteles ca va face un lucru grav.Copilul nou nascut mort. Foto: Nirley Sena/A Tribuna Santos"Nu vei avea o alta gura de hranit", i-a scris tanara iubitului sau pe WhatsApp.Trupul fetitei nou nascute a fost gasit intr-un sac de gunoi, printre alte resturi menajere, infasurat intr-un ziar.Conform politie locale, fosta sportiva si-a ucis propriul copil imediat dupa nastere si apoi l-a aruncat la gunoi.Femeia risca acum peste 30 ani de puscarie.Avocata fostei sportive spera insa la o pedeapsa mai blanda, invocand faptul ca Ana Carolina Moraes da Silva nu are antecedente penale si ca mai are in grija un alt copil.