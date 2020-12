RETROSPECTIVA: Sportul mondial, afectat puternic de pandemia de coronavirus

JOCURILE OLIMPICE SI JOCURILE PARALIMPICE

Sportivii au fost nevoiti sa se antreneze cateva luni in izolare, in contextul masurilor impotriva propagarii Covid-19, iar la revenirea competitiilor au concurat in fata tribunelor goale. In fotbal, unele echipe au ales sa puna in tribune machete cu imaginile suporterilor, iar la statia de amplificare s-au folosit ca sunet de fundal inregistrari cu reactiile fanilor de la meciurile la care au fost prezenti.Abia in ultimele luni ale anului au inceput sa mai apara spectatori pe stadioane, dar si atunci in numar limitat, cu masti pe chipuri si cu respectarea regulilor de distantare fizica. Sezoanele competitionale s-au scurtat, disparand mai multe turnee sau etape, iar pauza dintre sezoane s-a comprimat.Faze finale ale competitiilor din diverse sporturi s-au desfasurat nu in cateva orase, cum ar fi fost in mod normal, ci in "bule" organizate in cate un oras, in conditii stricte pentru ca sportivii si toti ceilalti implicati sa fie in siguranta.Multi sportivi s-au infectat cu Covid-19, unii marturisind ulterior ca au avut simptome destul de severe.In Romania, Liga 1 la fotbal a fost suspendata in martie din cauza pandemiei si s-a reluat la 13 iunie, astfel ca sezonul 2019/2020 s-a incheiat in 5 august. Sezonul s-a reluat cu doua amanari: partidele Universitatea Craiova FC Botosani si Dinamo - Chindia Targoviste nu au avut loc conform programarii initiale, dupa ce de la botosaneni medicul echipei a fost testat pozitiv cu coronavirus, iar de la dinamovisti a fost gasit infectat magazinerul. Atat sezonul 2019/2020, pe final, cat si sezonul 2020/2021, pana acum, au fost afectate de numeroase cazuri de infectare la echipele din Liga I si esalonul secund. Cateva partide au fost amanate.Au avut coronavirus si mari sportivi - Simona Halep Din martie pana in iunie competitiile sportive din Romania au fost suspendate, de la 1 iunie acestea reluandu-se progresiv si in conditii speciale, adica fara spectatori si cu un protocol anti-covid respectat de participanti.Arena Nationala din Bucuresti ar fi trebuit sa gazduiasca in acest an patru meciuri de la Campionatul European de fotbal, insa competitia a fost amanata pentru anul viitor din cauza pandemiei.Efectele pandemiei de coronavirus asupra sportului mondial:Jocurile Olimpice si Jocurile Paralimpice ar fi trebuit sa aiba loc la Tokyo in acest an, incepand din data de 24 iulie. Ceremonia traditionala de aprindere a flacarii olimpice a avut loc la 12 martie, la Olympia, fara public. Initial organizatorii au insistat asupra faptului ca nu vor fi amanate competitiile, insa in cele din urma s-a anuntat amanarea pentru anul viitor. De la infiintarea Jocurilor Moderne, in 1896, este pentru prima oara cand jocurile sunt amanate pe timp de pace. Competitia a mai fost anulata de doua ori in timpul celor doua razboaie mondiale.Campionatele Mondiale de atletism in sala, programate in perioada 13-15 martie, in China, au fost amanate pentru 2021.Au fost amanate, insa pentru octombrie 2020, si Campionatele Mondiale de semimaraton, care ar fi trebuit sa aiba loc in Polonia, la 29 martie.Pandemia a afectat si sezonul de Diamond League, primele trei etape fiind amanate.Au fost anulate maratoanele de la Boston, Roma, Berlin, New York, Hong Kong si Toronto, iar cel de la Londra a fost amanat pentru octombrie si s-a desfasurat doar cu participarea sportivilor de elita.Au fost suspendate in martie, din cauza pandemiei, competitiile europene si ligile interne din tarile de pe continent. Din iunie, turneele s-au reluat progresiv.La 11 martie, sezonul NBA a fost suspendat dupa ce Rudy Gobert (Utah Jazz) a fost testat pozitiv cu coronavirus. Sezonul s-a reluat la 30 iulie, in "bula" de la Walt Disney World, in Florida, si s-a incheiat la 11 octombrie.Turul Emiratelor Arabe Unite, care ar fi trebuit sa se incheie la 29 februarie, a fost oprit dupa etapa a cincea, doi angajati fiind gasiti infectati cu coronavirus. Au fost suspendate sau anulate mai multe curse. S-au suspendat si evenimentele de calificare la Jocurile Olimpice. Turul Frantei, care ar fi trebuit sa aiba loc in perioada 27 iunie - 19 iulie, a fost amanat pentru intervalul 29 august - 20 septembrie.In fiecare saptamana, au avut insa loc curse virtuale la care ciclistii au participat de acasa.Campionatul Mondial de patinaj artistic, care ar fi trebuit sa se desfasoare in perioada 16-22 martie, a fost anulat, dupa ce initial s-a decis amanarea competitiei.Au fost amanate sau anulate mai multe competitii interne si internationale.Mai multe cmopetitii internationale, unele de calificare la Jocurile Olimpice, au fost fie amanate, fie anulate. In 13 martie, dupa ce s-au desfasurat calificarile, la Baku World Cup s-au anulat finalele. Concursurile de la Stuttgart, Birmingham si Tokyo au fost amanate pentru 2021. Campionatul European feminin si cel masculin programate initial in aprilie-mai, au fost reprogramate pentru 17-20 decembrie, respectiv 9-13 decembrie.International Swimming League s-a desfasurat in perioada 16 octombrie - 22 noiembrie, la Budapesta, conditii stricte pentru evitarea contaminarii cu Covid-19.Campionatul Mondial de tenis de masa, care ar fi trebuit sa aiba loc in martie, in Coreea de Sud, a fost amanat pentru perioada 27 septembrie - 4 octombrie.Au mai fost amanate sau anulate sapte turnee din cadrul ITTF World Tour, precum si patru evenimente de calificare la JO Printre primele competitii importante anulate s-a numarat turneul de la Indian Wells, care trebuia sa se desfasoare in martie. Toate competitiile au fost suspendate in martie pana in august. Primul turneu oficial de dupa pauza cauzata de pandemie a fost cel de la Palermo, urmat, in 10 august, de turneul de la Praga, castigat de Simona Halep.Turneul de grand slam de la Wimbledon a fost anulat, US Open a avut loc in perioada 31 august - 7 septembrie, iar French Open, amanat, in internalul 28 septembrie 5 octombrie.Dupa turnee demonstrative organizate inainte de reluarea sezonului dupa pauza cauzata de pandemie, ca Ultimate Tennis Showdown si Adria Tour, au aparut controverse, mai ales pentru ca dupa Adria Tour au aparut mai multe cazuri de coronavirus, inclusiv cel al lui Novak Djokovici Campionatul Mondial de Formula 1 ar fi trebuit sa inceapa in martie, dar a fost amanat din cauza pandmeiei, astfle ca prima cursa a avut loc in data de 5 iulie, in Austria. Au fost anulate 13 curse, iar altele au fost introduse in calendar, astfel ca sezonul a avut 17 etape. S-au desfasurat curse in weekend-uri consecutive, cate doua, la Spielberg, Silverstone si Sakhir. A fost testat pozitiv cu coronavirus, dintre piloti, chiar campionul mondial Lewis Hamilton , in noiembrie, dupa ce a castigat Bahrain Grand Prix. Anterior, au fost gasiti infectati Sergio Perez si Lance Stroll.Campionatul Mondial de Raliuri, care a inceput la 23 ianuarie, a fost afectat puternic de pandemie. Au avut loc in total doar sapte curse, iar zece au fost anulate.Campionatele interne si internationale au fost suspendate in martie, ia in luna mai singurele care se disputau erau ligile din Turkmenistan, Belarus si Nicaragua.In Africa, s-au amanat semifinalele Ligii Campionilor si Cupei Confederatiei, iar campionatele au fost suspendate cateva luni. A fost amanata pentru ianuarie 2021 Cupa Africii pe Natiuni.In Asia, au fost afectate toate competitiile, chiar mai devreme, coronavirusul aparand in China. In ultimele luni ale anului au inceput sa apara spectatori pe stadioane, de exemplu in Anglia, insa in numar limitat si cu respectarea regulilor de distantare fizica.Multe echipe din Europa au inregistrat numeroase cazuri de infectare, iar din aceasta cauza unele meciuri au fost amanate, anulate sau chiar pierdute la masa verde.A fost amanat cu un an Campionatul European, care programeaza si meciuri in Romania.In America de Nord, la 12 martie a fost suspendata Liga Campionilor Concacaf. Competitia a fost reprogramata in decembrie in Orlando, cu meciuri intr-o singura mansa.Sezonul de Major League Soccer a inceput la 29 februarie si ar fi trebuit sa se incheie in octombrie, a fost insa suspendat la 12 martie. Campionatul s-a reluat in 8 iulie, cu MLS is Back Tournament, la Orlando. Play-off-urile au avut loc in noiembrie, iar faza finala in decembrie.In America de Sud, la 12 martie, Conmebol a anuntat suspendarea Copa Libertadores, iar in aprilie a fost suspendata si Copa Sudamericana. 