Performanta impresionanta reusita de Marian Dragulescu la Cupa Mondiala de gimnastica

Sportivul roman Marian Dragulescu a obtinut medalia de bronz in finala de la sol, vineri, la concursul de Cupa Mondiala la gimnastica artistica de la Doha (Qatar).

Dragulescu a obtinut nota 14,100, fiind devansat in clasament de taiwanezul Tang Chia-Hung, 14,366, si de kazahul Milad Karimi, 14,266.

In calificari, Dragulescu primise a treia nota, 14,000, fiind devansat de elvetianul Pablo Braegger, 14,133, si de taiwanezul Tang Chia-Hung, 14,000.

Marian Dragulescu (36 ani) este calificat si in finala de la sarituri, programata sambata, cand Catalina Ponor va evolua in finala de la barna.

Pe 19 martie, Catalina Ponor a castigat finalele de la barna si sol, la concursul de Cupa Mondiala de la Baku (Azerbaidjan).

Concursul de la Doha conteaza pentru gimnastii romani ca etapa in pregatirea pentru Campionatele Europene individuale de la Cluj-Napoca (19-23 aprilie).

Ads