Performanta magnifica: Romania, aur la Europenele de gimnastica feminina

Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a cucerit medalia de aur la Campionatul European de la Bruxelles, in proba pe echipe.

Catalina Ponor, Sandra Izbasa, Diana Bulimar, Larisa Iordache si Raluca Haidu au fost cele cinci gimnaste care au alcatuit echipa noastra, care redevina campioana europeana dupa o pauza de patru ani.

Fetele antrenate de Octavian Bellu si Mariana Bitang au inceput concursul la sarituri, aparat la care au obtinut si cele mai mari note.

Dar iata notele inregistrate de sportivele romane la cele patru aparate din concurs:

sarituri:

Catalina Ponor 15.033

Larisa Iordache 15.058

Sandra Izbasa 15.200

paralele:

Diana Bulimar 13.933

Larisa Iordache 14.333

Raluca Haidu 13.844

barna:

Diana Bulimar 14.733

Larisa Iordache 14.333

Catalina Ponor 15.433

sol:

Diana Bulimar 14.633

Catalina Ponor 14.733

Larisa Iordache 15.033

In total, Romania a acumulat 176.288 de puncte, fiind urmata in clasament de Rusia, cu 175.536 de puncte. Ultimul loc al podiumului a fost ocupat de Italia, cu 171.430 de pncte.

Duminica sunt programate finalele pe echipe, unde Romania va fi reprezentata de:

sol: Larisa Iordache si Catalina Ponor;

barna: Larisa Iordache si Catalina Ponor;

paralele: Larisa Iordache;

sarituri: Sandra Izbasa.

Testul suprem pentru fetele noastre va fi, insa, peste trei luni, la Olimpiada de vara de la Londra.

