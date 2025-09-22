Performanta magnifica: Romania, aur la Europenele de gimnastica feminina

Autor: Ionut Gaman
Sambata, 12 Mai 2012, ora 17:34
9260 citiri
Performanta magnifica: Romania, aur la Europenele de gimnastica feminina

Echipa feminina de gimnastica a Romaniei a cucerit medalia de aur la Campionatul European de la Bruxelles, in proba pe echipe.

Catalina Ponor, Sandra Izbasa, Diana Bulimar, Larisa Iordache si Raluca Haidu au fost cele cinci gimnaste care au alcatuit echipa noastra, care redevina campioana europeana dupa o pauza de patru ani.

Fetele antrenate de Octavian Bellu si Mariana Bitang au inceput concursul la sarituri, aparat la care au obtinut si cele mai mari note.

Dar iata notele inregistrate de sportivele romane la cele patru aparate din concurs:

sarituri:

Catalina Ponor 15.033

Larisa Iordache 15.058

Sandra Izbasa 15.200

paralele:

Diana Bulimar 13.933

Larisa Iordache 14.333

Raluca Haidu 13.844

barna:

Diana Bulimar 14.733

Larisa Iordache 14.333

Catalina Ponor 15.433

sol:

Diana Bulimar 14.633

Catalina Ponor 14.733

Larisa Iordache 15.033

In total, Romania a acumulat 176.288 de puncte, fiind urmata in clasament de Rusia, cu 175.536 de puncte. Ultimul loc al podiumului a fost ocupat de Italia, cu 171.430 de pncte.

Duminica sunt programate finalele pe echipe, unde Romania va fi reprezentata de:

sol: Larisa Iordache si Catalina Ponor;

barna: Larisa Iordache si Catalina Ponor;

paralele: Larisa Iordache;

sarituri: Sandra Izbasa.

Testul suprem pentru fetele noastre va fi, insa, peste trei luni, la Olimpiada de vara de la Londra.

Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european
Conspirația „Marii înlocuiri” și mișcările anti-imigrație din întreaga lume. Cum se pregătește AUR pentru o nouă etapă a discursului extremist est-european
Conceptul de „Marea Înlocuire” (n.red. Grand Replacement în lb. franceză) pleacă de la titlul unei cărți care poartă același nume, publicată în anul 2012 de Renaud Camus, un scriitor...
Băsescu dezvăluie culisele discuției de 20 de minute cu Călin Georgescu, de când își dorea să fie premier. „Dacă Ciolacu intra în turul doi, alegerile nu se anulau”
Băsescu dezvăluie culisele discuției de 20 de minute cu Călin Georgescu, de când își dorea să fie premier. „Dacă Ciolacu intra în turul doi, alegerile nu se anulau”
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a declarat duminică, 21 septembrie, că nu știe motivele pentru care s-au anulat alegerile în 2024, însă crede că nu s-ar fi ajuns la...
#Romania aur European gimnastica, #fete gimnastica aur European, #romanians are smart , #gimnastica
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ce au scris turcii, dupa ce Ianis Hagi a fost cel mai bun in Istanbul Basaksehir - Alanyaspor
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Ilie Dumitrescu a pus un pariu in direct, inca din etapa a zecea: "Asta va fi! Va dau scris"

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Interul lui Chivu, victorie chinuită în fața unei codașe din Serie A. Gură de oxigen pentru nerazzurri
  2. Șoc în Giulești. Ce s-a întâmplat în minutul 90+3 al meciului Rapid - Hermannstadt
  3. Derby-ul Marseille - PSG, amânat din cauza ploilor. Meciul se va juca în timpul galei Balonului de Aur
  4. Dezastru pentru CFR Cluj în Superliga, cu 8 meciuri la rând fără victorie
  5. Cum s-a încheiat derby-ul românilor din campionatul Spaniei. Ambii au fost titulari
  6. Petrolul nu iese din criză. Ce s-a întâmplat în meciul cu Unirea Slobozia
  7. S-a încheiat finala BJK Cup. Cine e noua și vechea campioană din tenisul feminin
  8. Decizie majoră la FCSB, după seria neagră din campionat: „Drumul nostru se desparte aici”
  9. Pintilii l-a sunat pe Becali: „Mi-a zis că nu mai poate. Mă enervez.”
  10. Finală dramatică la WTA Seul. Ce-a făcut poloneza Swiatek, după ce a eliminat-o pe Sorana Cîrstea