Prima solutie dupa esecul istoric al Romaniei la gimnastica - ce propunere a fost facuta

Autoritatile locale din Deva au solicitat, luni, printr-o scrisoare deschisa, ca Lotul national de gimnastica senioare sa-si reia antrenamente la Centrul olimpic de la poalele Cetatii Deva, primarul municipiului, Petru Marginean, apreciind ca mutarea sportivelor la Izvorani ar fi fost o greseala ce a dus la ratarea calificarii Romaniei la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro.

'Cu tristete va readuc aminte ca am atras atentia, in repetate randuri, ca mutarea Lotului National de Senioare de la Deva la Izvorani nu a fost cea mai inteleapta decizie. Din pacate, rezultatele acestei decizii au condus catre cel mai slab rezultat din istoria gimnasticii feminine romanesti', se arata in scrisoarea deschisa transmisa Federatiei Romane de Gimnastica, Ministerului Tineretului si Sportului si Comitetului Olimpic Roman.

Primarul municipiului Deva afirma, in scrisoarea deschisa, ca a luat act 'cu tristete' de esecul gimnastelor noastre si apreciaza ca este nevoie de o schimbare in ceea ce priveste pregatirea lotului.

'Faptul ca gimnastica romaneasca lipseste de la Rio este o grea lovitura pentru sportul romanesc, pentru tara in general. Este semnul ca trebuie schimbat ceva. In aceste conditii, reintoarcerea gimnastelor senioare la Deva ar fi un lucru firesc', sustine Marginean.

In opinia sa, Centrul olimpic de la Deva indeplineste toate conditiile pentru realizarea unor performante notabile in gimnastica feminina. 'Are sala de antrenament, conditii foarte bune de cazare si masa, numeroase alte facilitati pentru sportive si antrenori, dascali buni la clasa', mai spune primarul municipiului.

In final, acesta afirma ca autoritatile locale si judetene vor oferi tot sprijinul necesar gimnastelor si antrenorilor in situatia in care lotul va reveni la Deva.