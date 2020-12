Performanta uluitoare obtinuta de Romania la Europeanul de gimnastica: 6 medalii de aur. "Este unicat"

"A fost o saptamana extraordinar de grea, o perioada de luni de zile de pregatire foarte grele, cu foarte multe sacrificii. Fetele nu au fost vizitate de parinti 3 luni de zile, atat de mult ne-am protejat, nu am riscat. Si care au venit, stateau la poarta, aduceau ce aveau, lasau acolo tot si se priveau de la distanta, ca la .... nici nu mai zic cuvantul.Am reusit sa insuflam fetelor increderea, asta mi se pare cel mai important, am format echipa, le-am dat tot sprijinul nostru, pentru ca nu am fost singur.Si vreau sa mai spun ceva important: chiar daca veneau toate natiunile cu sanse la medalii, Ana Barbosu se lupta tot la primul loc in fiecare finala", a declarat Lucian Sandu pentru News.ro, dupa ceremoniile de premiere.El a mai spus ca nu au "putut" plange in spatiul de concurs, pentru a se bucura, dar ca fetele o vor face in camera "cu siguranta", si ca este extrem de fericit pentru realizarile junioarelor care au stabilit un record pentru Romania."La echipe, junioarele nu au mai luat medalie de aur de 28 de ani. Apoi, avem aceste medalii de aur in tot ce s-a concurat, este un record la nivel de junioare si senioare la un Campionat European pentru Romania. Nu am plans cu fetele in spatiul de concurs, dar sigur o vom face in camera.Mai avem o ora in care ne intoarcem sa asistam la finala pe aparate a senioarelor. Ne bucuram enorm pentru aceasta zi, eu inca nu realizez toata bucuria dupa aceasta perioada grea si sper sa realizeze toti cei implicati, parinti, rude, prieteni, federatia, ministerul, COSR ce mult inseamna pentru Romania. Este o zi incredibila pentru noi si sper ca si pentru toti romanii de acasa!", a mai spus Lucian Sandu.Romania a fost reprezentata la CE de la Mersin de gimnastele junioare Ana Maria Barbosu, Mara Ceplinschi, Iulia Trestianu, Andreea Preda si Ana Maria Turcu, toate componente ale Centrului National Olimpic de la Deva si care au fost si parte a proiectului "Tara, tara, vrem campioane!", coordonat de Mariana Bitang si Octavian Bellu.Echipa de junioare a Romaniei a castigat ultima medalie de aur la editie din 1992, la CE de la Arezzo.La Campionatul European de la Mersin, Ana Barbosu a castigat aurul in toate probele: cu echipa, la individual-compus si in finalele pe aparate. Andreea Preda a incheiat cu bronz la barna si Maria Ceplinschi cu argint la sol si tot argint la invididual-compus. Astfel, Romania se intoarce de la Mersin cu 9 medalii, din care sase de aur.Tot duminica vor avea loc finalele pe aparate si la senioare, cu Larisa Iordache pe lista de start la fiecare.CITESTE SI: