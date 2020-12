Fete de aur. Romania se intoarce cu tolba plina de medalii de la Campionatul European

Duminica au avut loc finalele pe aparate, iar bilantul medaliilor tricolore la CE de la Mersin este urmatorul:SenioareAur - Larisa Iordache (barna si sol);Argint - pe echipe, Larisa Iordache ( sarituri ), Silviana Sfiringu (barna).JunioareAur - pe echipe, Ana Barbosu - individual-compus, plus patru in finalele pe aparate;Argint - Maria Ceplinschi (individual-compus si sol);Bronz - Andreea Preda (barna).Nota initiala a Larisei Iordache acordata la sol, 13.050, a fost contestata de antrenorii Romaniei, si s-a transfomat in 13.450, cu 0.350 peste adversara din Turcia, care era considerata campioana europeana in prima faza.Romania a cucerit dupa 28 de ani aurul pe echipe la junioare, iar aurul in toate probele la un Campionat European reprezinta un nou record pentru Romania, la junioare si senioare. Larisa Iordache a revenit intr-o mare competitie dupa trei ani de pauza, in care a suferit trei interventii chirurgicale.La cea de-a 33-a editie a CE, de la Mersin, care s-au incheiat duminica, au luat startul gimnaste din doar 14 natiuni, iar intre marile absente, care au renuntat la participare in principal din motive pandemice, se numara Rusia, Franta, Marea Britanie, Italia sau Olanda.La Mersin a avut loc si Campionatul European masculin, incheiat in 13 decembrie, si la care Romania a bifat o singura medalie - aur la juniori (sarituri).In concursul seniorilor pe echipe, Romania nu a mai luat medalii din 2012, la masculin, respectiv din 2014, la feminin, atunci cand castiga aurul continental.In 2018, la ultima editie, concursul feminin pe echipe a fost castigat de Rusia.CITESTE SI: